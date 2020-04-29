24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Likar Покер Дизайн Афіша
more

Онлайн-уроки для 10 класу: дивитись відео занять за 29 квітня

-
Уроки онлайн 10 клас 29 квітня 2020 – дивитися онлайн уроки
Онлайн-уроки для 10 класу

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу за 29 квітня. Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку.

Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять. Онлайн уроки будуть з таких предметів: українська мова, алгебра, геометрія, англійську мова, історія України, географія, фізика, біологія, хімія.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

  1. Українська мова;
  2. Алгебра;
  3. Руханка;
  4. Фізика;
  5. Історія України;
  6. Руханка;

Вівторок

  1. Українська література;
  2. Фізика;
  3. Руханка;
  4. Історія України;
  5. Біологія;
  6. Руханка;
  7. Географія.

Середа

  1. Англійська мова;
  2. Геометрія;
  3. Руханка;
  4. Хімія;
  5. Географія;
  6. Руханка.

Четвер

  1. Українська мова;
  2. Фізика;
  3. Руханка;
  4. Англійська мова;
  5. Всесвітня історія;
  6. Руханка.

П'ятниця

  1. Українська література;
  2. Алгебра;
  3. Руханка;
  4. Англійська мова;
  5. Хімія;
  6. Руханка;
  7. Біологія.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: англійська мова

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: геометрія

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: руханка

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: хімія

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: географія

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: руханка

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття Онлайн-уроки за 10 клас: дивіться онлайн

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Українська школа онлайн Освіта Школа
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Всеукраїнська школа онлайн четвертий тиждень: розклад, теми уроків та список каналів
27 квітня , 10:36 Всеукраїнська школа онлайн четвертий тиждень: розклад, теми уроків та список каналів
Ростислав Струтинський
Коли можна подати документи на зарахування в перший клас: коментар від Міносвіти
3 квітня , 19:55 Коли можна подати документи на зарахування в перший клас: коментар від Міносвіти
Ростислав Струтинський