Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 4 мая
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса за 4 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.
Всего за день будут транслировать по 6-7 занятий. Онлайн уроки будут по таким предметам: украинский язык, Алгебра, Геометрия, английский язык, история Украины, география, Физика, Биология, Химия.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Украинский язык;
- Алгебра;
- Зарядка;
- Физика;
- История Украины;
- Зарядка;
Вторник
- Украинская литература;
- Физика;
- Зарядка;
- История Украины;
- Биология;
- Зарядка;
- География.
Среда
- Английский язык;
- Геометрия;
- Зарядка;
- Химия;
- География;
- Зарядка.
Четверг
- Украинский язык;
- Физика;
- Зарядка;
- Английский язык;
- Всемирная история;
- Зарядка.
Пятница
- Украинская литература;
- Алгебра;
- Зарядка;
- Английский язык;
- Химия;
- Зарядка;
- Биология.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: алгебра
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: физика
Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: история Украины
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 10 класса: смотрите онлайн
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.