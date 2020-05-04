Онлайн-уроки для 10 класу: дивитись відео занять за 4 травня

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу за 4 травня. Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку.

Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять. Онлайн уроки будуть з таких предметів: українська мова, алгебра, геометрія, англійську мова, історія України, географія, фізика, біологія, хімія.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

Українська мова; Алгебра; Руханка; Фізика; Історія України; Руханка;

Вівторок

Українська література; Фізика; Руханка; Історія України; Біологія; Руханка; Географія.

Середа

Англійська мова; Геометрія; Руханка; Хімія; Географія; Руханка.

Четвер

Українська мова; Фізика; Руханка; Англійська мова; Всесвітня історія; Руханка.

П'ятниця

Українська література; Алгебра; Руханка; Англійська мова; Хімія; Руханка; Біологія.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: українська мова

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: алгебра

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: руханка

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: фізика

Дивіться онлайн-уроки для 10 класу: історія України

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

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Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.