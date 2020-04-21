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Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 21 апреля

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Онлайн-уроки для 11 класса / meetup.com

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 11 класса за 21 апреля.

Всего за день будет транслироваться по 6-7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  • Украинский язык;
  • Алгебра;
  • Гимнастика;
  • Физика;
  • История Украины;
  • Гимнастика;

Вторник

  • Украинская литература;
  • Биология;
  • Гимнастика;
  • История Украины;
  • География;
  • Гимнастика.

Среда

  • Английский язык;
  • Геометрия;
  • Гимнастика;
  • Химия;
  • Биология;
  • Гимнастика.

Четверг

  • Украинская литература;
  • Физика;
  • Гимнастика;
  • Английский язык;
  • Всемирная история;
  • Гимнастика.

Пятница

  • Украинский язык;
  • Физика;
  • Гимнастика;
  • Химия;
  • Алгебра;
  • Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: украинская литература

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: биология

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: география

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Министерство образования и науки Украины Школьники Украинская школа онлайн Учеба Школа
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