Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 21 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 11 класса за 21 апреля.

Всего за день будет транслироваться по 6-7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык;

Алгебра;

Гимнастика;

Физика;

История Украины;

Гимнастика;

Вторник

Украинская литература;

Биология;

Гимнастика;

История Украины;

География;

Гимнастика.

Среда

Английский язык;

Геометрия;

Гимнастика;

Химия;

Биология;

Гимнастика.

Четверг

Украинская литература;

Физика;

Гимнастика;

Английский язык;

Всемирная история;

Гимнастика.

Пятница

Украинский язык;

Физика;

Гимнастика;

Химия;

Алгебра;

Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: украинская литература

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: биология

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: география

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.