Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 24 апреля

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса по 24 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В целом в день будут транслироваться по 6-7 занятий.

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Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык; Алгебра; Зарядка; Физика; История Украины; Зарядка;

Вторник

Украинская литература; Биология; Зарядка; История Украины; География; Зарядка.

Среда

Английский язык; Геометрия; Зарядка; Химия; Биология; Зарядка.

Четверг

Украинская литература; Физика; Зарядка; Английский язык; Всемирная история; Зарядка.

Пятница

Украинский язык; Физика; Зарядка; Химия; Алгебра; Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: Украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: Физика

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: Зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: Химия

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: Алгебра

Остальные уроков будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Цель – предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.