Онлайн-уроки по математике для 4 класса: смотрите видео
"Всеукраинская школа онлайн" теперь транслирует уроки и для 1-4 классов. Смотрите онлайн-уроки для 4 класса за 28 апреля.
Каждый вторник и четверг с 28 апреля и до окончания карантина "Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать уроки для 1 – 4 классов. Программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов. Продолжительность урока для 1 – 4 классов составит около 15 минут. Занятия начинаются в 9 утра.
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Расписание занятий
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Искусство;
- Мультфильм.
Четверг
- Украинский язык;
- Математика;
- Наука
- Мультфильм.
Смотрите онлайн-уроки для 4 класса за 28 апреля: математика
Тема: Нумерация многозначных чисел (классы, разряды)