Онлайн-уроки з математика для 4 класу: дивіться відео
"Всеукраїнська школа онлайн" тепер транслює уроки і для 1-4 класів. Дивіться онлайн-уроки для 4 класу за 28 квітня.
Щовівторка та четверга з 28 квітня та до закінчення карантину "Всеукраїнська школа онлайн" транслюватиме уроки для 1 – 4 класів. Програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів. Тривалість уроку для 1 – 4 класів буде близько 15 хвилин. Заняття починаються о 9 ранку.
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Розклад занять
Вівторок
- Українська мова;
- Математика;
- Мистецтво;
- Мультфільм.
Четвер
- Українська мова;
- Математика;
- Наука;
- Мультфільм.
Дивіться онлайн-уроки для 4 класу за 28 квітня: математика
Тема: Нумерація багатоцифрових чисел (класи, розряди)