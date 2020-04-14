Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 14 апреля
Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 14 апреля.
Всего на день будет транслироваться по 4-5 занятий.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- Биология.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- География.
Среда
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- История;
Четверг
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- Биология.
Пятница
- Украинский язык;
- История;
- Зарядка;
- Английский язык;
- География.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: математика
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: география
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"? Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.