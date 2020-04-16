Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 16 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 7 класса за 16 апреля.

Всего за день будут транслироваться по 6-7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Английский язык;

История Украины;

Гимнастика;

Математика;

География;

Гимнастика.

Вторник

Украинский язык;

Математика;

Гимнастика;

Биология;

Физика;

Гимнастика.

Среда

Английский язык;

Математика;

Гимнастика;

Химия;

География;

Гимнастика.

Четверг

Украинский язык;

Всемирная история;

Гимнастика;

Физика;

Биология;

Гимнастика.

Пятница

Украинский язык;

Математика;

Гимнастика;

Английский язык;

Химия;

Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: всемирная история

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: физика

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: биология

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.