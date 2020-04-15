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Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 15 апреля

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Онлайн-уроки для 7 классов / sm-news

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 7 класса за 15 апреля.

Всего в день будут транслировать по 6 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  1. Английский язык;
  2. История Украины;
  3. Гимнастика;
  4. Математика;
  5. География;
  6. Зарядка.

Вторник

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Гимнастика;
  4. Биология;
  5. Физика;
  6. Зарядка.

Среда

  1. Английский язык;
  2. Математика;
  3. Гимнастика;
  4. Химия;
  5. География;
  6. Зарядка.

Четверг

  1. Украинский язык;
  2. Всеобщая история;
  3. Гимнастика;
  4. Физика;
  5. Биология;
  6. Зарядка.

Пятница

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Гимнастика;
  4. Английский язык;
  5. Химия;
  6. Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: химия

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Министерство образования и науки Украины Украинская школа онлайн Школьники Учеба Школа
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