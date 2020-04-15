Онлайн-уроки для 7 класу: дивитись відео занять за 15 квітня
Уже з 6 квітня діє проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходять по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 7 класу за 15 квітня.
Всього на день транслюватимуться по 6 занять.
Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
Розклад уроків
Понеділок
- Англійська мова;
- Історія України;
- Руханка;
- Математика;
- Географія;
- Руханка.
Вівторок
- Українська мова;
- Математика;
- Руханка;
- Біологія;
- Фізика;
- Руханка.
Середа
- Англійська мова;
- Математика;
- Руханка;
- Хімія;
- Географія;
- Руханка.
Четвер
- Українська мова;
- Всесвітня історія;
- Руханка;
- Фізика;
- Біологія;
- Руханка.
П'ятниця
- Українська мова;
- Математика;
- Руханка;
- Англійська мова;
- Хімія;
- Руханка.
Де дивитись
Дивіться онлайн-уроки для 7 класу: англійська мова
Дивіться онлайн-уроки для 7 класу: математика
Дивіться онлайн-уроки для 7 класу: руханка
Дивіться онлайн-уроки для 7 класу: хімія
Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.
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Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.