Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 22 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 22 апреля.

В целом за день будут транслировать по 4-5 занятий.

Больше Всеукраинская школа онлайн вторая неделя: расписание, темы уроков и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Английский язык;

Математика;

Зарядка;

Биология.

Вторник

Украинский язык;

Математика;

Зарядка;

География.

Среда

Английский язык;

Математика;

Зарядка;

История;

Четверг

Украинский язык;

Математика;

Зарядка;

Биология.

Пятница

Украинский язык;

История;

Зарядка;

Английский язык;

География.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: история

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.