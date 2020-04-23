Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 23 апреля
Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 23 апреля.
Всего за день будут транслировать по 4-5 занятий.
Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- Биология.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- География.
Среда
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- История.
Четверг
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- Биология.
Пятница
- Украинский язык;
- История;
- Зарядка;
- Английский язык;
- География.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: математика
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: биология
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые будут ежедневно выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.
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