Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 24 апреля
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 24 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.
Всего за день будут транслировать по 4-5 занятий.
Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- Биология.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- География.
Среда
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- История.
Четверг
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка;
- Биология.
Пятница
- Украинский язык;
- История;
- Зарядка;
- Английский язык;
- География.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: история
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: английский язык
Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: география
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.
Читайте также
-
Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 24 апрелясегодня , 08:58
-
Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 24 апрелясегодня , 09:15
-
Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 24 апрелясегодня , 08:38
-
Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 24 апрелясегодня , 08:51
-
Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 24 апрелясегодня , 08:47
-
Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 24 апрелясегодня , 09:02