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Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 24 апреля

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Онлайн-уроки для 6 класса

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса за 24 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

Всего за день будут транслировать по 4-5 занятий.

Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  1. Английский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка;
  4. Биология.

Вторник

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка;
  4. География.

Среда

  1. Английский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка;
  4. История.

Четверг

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка;
  4. Биология.

Пятница

  1. Украинский язык;
  2. История;
  3. Зарядка;
  4. Английский язык;
  5. География.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: история

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 6 класса: география

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 6 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Министерство образования и науки Украины Школа Учеба Школьники Украинская школа онлайн
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