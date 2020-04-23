Онлайн-уроки для 6 класу: дивитись відео занять за 23 квітня
Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 6 класу за 23 квітня.
Всього на день транслюватимуться по 4-5 занять.
Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
Розклад уроків
Понеділок
- Англійська мова;
- Математика;
- Руханка;
- Біологія.
Вівторок
- Українська мова;
- Математика;
- Руханка;
- Географія.
Середа
- Англійська мова;
- Математика;
- Руханка;
- Історія;
Четвер
- Українська мова;
- Математика;
- Руханка;
- Біологія.
П'ятниця
- Українська мова;
- Історія;
- Руханка;
- Англійська мова;
- Географія.
Де дивитись
Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: українська мова
Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: математика
Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: руханка
Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: біологія
Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.
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Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.