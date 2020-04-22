Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 22 апреля
Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 7 класса за 22 апреля.
Всего в день будут транслироваться по 6 занятий.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- История Украины;
- Гимнастика;
- Математика;
- География;
- Гимнастика.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Гимнастика;
- Биология;
- Физика;
- Гимнастика.
Среда
- Английский язык;
- Математика;
- Гимнастика;
- Химия;
- География;
- Гимнастика.
Четверг
- Украинский язык;
- Всеобщая история;
- Гимнастика;
- Физика;
- Биология;
- Гимнастика.
Пятница
- Украинский язык;
- Математика;
- Гимнастика;
- Английский язык;
- Химия;
- Гимнастика.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: английский язык
Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: математика
Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: химия
Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: география
Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.
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