Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 22 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 8 класса за 22 апреля.

Всего за день будут транслироваться по 6–7 занятий.

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Расписание уроков

Понедельник

Английский язык; История Украины; Гимнастика; Алгебра; География; Гимнастика.

Вторник

Украинский язык; Геометрия; Гимнастика; Биология; Физика; История Украины.

Среда

Английский язык; Алгебра; Гимнастика; Химия; География; Гимнастика; История Украины.

Четверг

Украинский язык; Геометрия; Гимнастика; Всемирная история; Физика; Гимнастика.

Пятница

Химия; Английский язык; Гимнастика; Биология.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: алгебра

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: химия

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: география

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.