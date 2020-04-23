Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 23 апреля
Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 8 класса за 23 апреля.
Всего за день будут транслироваться по 6–7 занятий.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- История Украины;
- Гимнастика;
- Алгебра;
- География;
- Гимнастика.
Вторник
- Украинский язык;
- Геометрия;
- Гимнастика;
- Биология;
- Физика;
- История Украины.
Среда
- Английский язык;
- Алгебра;
- Гимнастика;
- Химия;
- География;
- Гимнастика;
- История Украины.
Четверг
- Украинский язык;
- Геометрия;
- Гимнастика;
- Всемирная история;
- Физика;
- Гимнастика.
Пятница
- Химия;
- Английский язык;
- Гимнастика;
- Биология.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: геометрия
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: всемирная история
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: физика
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.