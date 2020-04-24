24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Likar Покер Дизайн Афиша
more

Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 24 апреля

- Читати новину українською
Онлайн-уроки для 8 класса

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса по 24 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В целом в день будут транслироваться по 6-7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  1. Английский язык;
  2. История Украины;
  3. Зарядка;
  4. Алгебра;
  5. География;
  6. Зарядка.

Вторник

  1. Украинский язык;
  2. Геометрия;
  3. Зарядка;
  4. Биология;
  5. Физика;
  6. История Украины.

Среда

  1. Английский язык;
  2. Алгебра;
  3. Зарядка;
  4. Химия;
  5. География;
  6. Зарядка;
  7. История Украины.

Четверг

  1. Украинский язык;
  2. Геометрия;
  3. Зарядка;
  4. Всемирная история;
  5. Физика;
  6. Зарядка.

Пятница

  1. Химия;
  2. Английский язык;
  3. Зарядка;
  4. Биология.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: Химия

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: Зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: Биология

Остальные уроков будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Цель – предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Министерство образования и науки Украины Школа Учеба Украинская школа онлайн
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
22 апреля 12:24 Всеукраинская школа онлайн третья неделя: расписание, новые темы уроков и список каналов
Ростислав Струтинський
3 апреля 19:55 Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
Ростислав Струтинський
2 апреля 13:25 Школы сами будут определять как завершить учебный год, – Минобразования
Ростислав Струтинський
1 апреля 15:49 Участники олимпиад не получат баллы при поступлении, – Мандзий
Ростислав Струтинський
1 апреля 12:17 Пробное ВНО 2020: старшеклассники смогут бесплатно пройти тестирование
Ростислав Струтинський

Новости
Больше новостей