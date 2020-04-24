Онлайн-уроки для 8 класу: дивитись відео занять за 24 квітня
Дивіться онлайн-уроки для 8 класу за 24 квітня. Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку.
Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять.
Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
Розклад уроків
Понеділок
- Англійська мова;
- Історія України;
- Руханка;
- Алгебра;
- Географія;
- Руханка.
Вівторок
- Українська мова;
- Геометрія;
- Руханка;
- Біологія;
- Фізика;
- Історія України.
Середа
- Англійська мова;
- Алгебра;
- Руханка;
- Хімія;
- Географія;
- Руханка;
- Історія України.
Четвер
- Українська мова;
- Геометрія;
- Руханка;
- Всесвітня історія;
- Фізика;
- Руханка.
П'ятниця
- Хімія;
- Англійська мова;
- Руханка;
- Біологія.
Де дивитись
Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: хімія
Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: англійська мова
Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: руханка
Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: біологія
Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.
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Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.