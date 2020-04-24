24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Likar Покер Дизайн Афіша
more

Онлайн-уроки для 8 класу: дивитись відео занять за 24 квітня

- Читать новость на русском
Онлайн-уроки для 8 класу

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу за 24 квітня. Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку.

Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

  1. Англійська мова;
  2. Історія України;
  3. Руханка;
  4. Алгебра;
  5. Географія;
  6. Руханка.

Вівторок

  1. Українська мова;
  2. Геометрія;
  3. Руханка;
  4. Біологія;
  5. Фізика;
  6. Історія України.

Середа

  1. Англійська мова;
  2. Алгебра;
  3. Руханка;
  4. Хімія;
  5. Географія;
  6. Руханка;
  7. Історія України.

Четвер

  1. Українська мова;
  2. Геометрія;
  3. Руханка;
  4. Всесвітня історія;
  5. Фізика;
  6. Руханка.

П'ятниця

  1. Хімія;
  2. Англійська мова;
  3. Руханка;
  4. Біологія.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: хімія

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: англійська мова

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: руханка 

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: біологія 

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття: Онлайн-уроки для 8 класу: дивитись відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Міністерство освіти та науки України Школа Освіта Українська школа онлайн
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
22 квітня 12:17 Всеукраїнська школа онлайн третій тиждень: розклад, нові теми уроків та список каналів
Ростислав Струтинський
3 квітня 19:55 Коли можна подати документи на зарахування в перший клас: коментар від Міносвіти
Ростислав Струтинський
2 квітня 13:25 Школи самі визначатимуть як завершити навчальний рік, – Міносвіти
Ростислав Струтинський
1 квітня 15:49 Учасники олімпіад не отримають бали при вступі, – Мандзій
Ростислав Струтинський
1 квітня 12:15 Пробне ЗНО 2020: старшокласники зможуть безкоштовно пройти тестування
Ростислав Струтинський

Новини
Більше новин