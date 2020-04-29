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Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 29 апреля

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Онлайн уроки 8 класс 29 апреля 2020 – уроки онлайн, Украина
Онлайн-уроки для 8 класса

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса за 29 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В течение недели будет транслироваться 6-7 занятий. Предметы, которые будут преподаваться: русский язык, алгебра, геометрия, английский язык, история Украины, география, физика, биология, химия.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  1. Английский язык;
  2. История Украины;
  3. Гимнастика;
  4. Алгебра;
  5. География;
  6. Гимнастика.

Вторник

  1. Украинский язык;
  2. Геометрия;
  3. Гимнастика;
  4. Биология;
  5. Физика;
  6. История Украины.

Среда

  1. Английский язык;
  2. Алгебра;
  3. Гимнастика;
  4. Химия;
  5. География;
  6. Гимнастика;
  7. История Украины.

Четверг

  1. Украинский язык;
  2. Геометрия;
  3. Гимнастика;
  4. Всеобщая история;
  5. Физика;
  6. Гимнастика.

Пятница

  1. Химия;
  2. Английский язык;
  3. Гимнастика;
  4. Биология.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: алгебра

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: химия

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: география

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка

Остальное уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Украинская школа онлайн Учеба Школа
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