Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 30 апреля
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса за 30 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.
В течение недели будут транслироваться 6-7 занятий. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, алгебра, геометрия, английский язык, история Украины, география, физика, биология, химия.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- История Украины;
- Зарядка;
- Алгебра;
- География;
- Зарядка.
Вторник
- Украинский язык;
- Геометрия;
- Зарядка;
- Биология;
- Физика;
- История Украины.
Среда
- Английский язык;
- Алгебра;
- Зарядка;
- Химия;
- География;
- Зарядка;
- История Украины.
Четверг
- Украинский язык;
- Геометрия;
- Зарядка;
- Всемирная история;
- Физика;
- Зарядка.
Пятница
- Химия;
- Английский язык;
- Зарядка;
- Биология.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: геометрия
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: физика
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.