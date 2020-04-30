Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 30 апреля

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса за 30 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В течение недели будут транслироваться 6-7 занятий. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, алгебра, геометрия, английский язык, история Украины, география, физика, биология, химия.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Английский язык; История Украины; Зарядка; Алгебра; География; Зарядка.

Вторник

Украинский язык; Геометрия; Зарядка; Биология; Физика; История Украины.

Среда

Английский язык; Алгебра; Зарядка; Химия; География; Зарядка; История Украины.

Четверг

Украинский язык; Геометрия; Зарядка; Всемирная история; Физика; Зарядка.

Пятница

Химия; Английский язык; Зарядка; Биология.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: геометрия

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: физика

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.