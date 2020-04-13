Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 13 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 9 класса за 13 апреля.

Всего за день будут транслироваться по 6–7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык; Алгебра; Гимнастика; Английский язык; История Украины; Гимнастика; География.

Вторник

Украинская литература; Геометрия; Гимнастика; Физика; История Украины; Гимнастика; Биология.

Среда

Английский язык; Алгебра; Гимнастика; География; Химия; Гимнастика;

Четверг

Украинский язык; Геометрия; Гимнастика; Физика; Всемирная история; Гимнастика.

Пятница

Биология; Украинская литература; Гимнастика; Химия; Английский язык; Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: алгебра

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 9 класса: география

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.