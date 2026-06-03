"Усмішка" или "посмішка": как правильно на украинском

Украинцы часто могут употреблять похожие слова как синонимы. Однако далеко не все таковыми являются.

Например, "усмішка" и "посмішка". 24 Канал рассказывает, какие они имеют значение и можно ли их употреблять как синонимы.

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"Усмішка" или "посмішка" – как сказать правильно?

Ресурс Ukr-mova.in.ua напоминает: языковеды Борис Антоненко-Давидович и Александр Пономарив советовали различать такие слова.

Усмішка – особое движение мышцами лица (губ, глаз), которое показывает склонность к смеху или выражает привет, удовольствие и тому подобное.

Посімшка – особое выражение лица (губ, глаз), выражающее насмешку, ироническое отношение к кому-то, чему-то и тому подобное.



"Усмішка" или "посмішка" / Ukr-mova.in.ua

Редактор Ольга Васильева в фейсбуке также заметила, что на днях снова возникла дискуссия относительно того, является ли "усмішка" или "посмішка" синонимами.

Капранов считает, что это одно и то же. На самом деле нет. И описал эту разницу не Авраменко, а Антоненко-Давидович в работе "Как мы говорим", опираясь на народное словоупотребление и речь классиков,

– отметила она.

И добавила, что и современный толковый академический словарь для слова "посмішка" первым значением подает "насмешливое выражение лица".

По словам языковеда, вот как его употребляла классикиня Грицько Григоренко (кто не знал, это женщина): "Иван похвалялся ее побить за улыбку, она же ему сказала, что не виновата ни в чем".

И только вторым значением словарь подает "то же, что усмішка", иллюстрируя примерами из произведений только советских писателей. Недаром однокоренное с "посмішкою" слово "посміховисько",

– отмечает Васильева.

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