Усовершенствование системы питания: В Украине началась проверка школ
Проект по усовершенствованию системы питания в школах, который инициировала супруга президента Украины Елена Зеленская, стартовал с обследования школ. Всего планируют проверить 500 школ в разных областях Украины.
О начале реализации проекта пишет сайт Президента Украины.
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В проекте привлекли министерство образования и науки, а также министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины вместе с Госпродпотребслужбой.
Уже создана рабочая группа, которая определила критерии и приоритетные вопросы для проведения комиссионного обследования.
Во время обследований проверят техническое состояние и оснащение школьных пищеблоков, рецептуру, по которой готовят детям. Также меню, его калорийность и разнообразие, доступ к питьевой воде и ее качество, систему контроля качества и безопасности продуктов и условия их хранения, общее санитарно-гигиеническое состояние,
– говорится в сообщении.
Анна Новосад также присоединилась к инспекции / фото: сайт президента Украины
Планируется, что до 28 февраля этого года будет проведен анализ и подготовлен отчет относительно текущего состояния системы школьного питания. После этого будут нарабатывать пути ее усовершенствования.
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Сколько всего в Украине работает школ?Всего на территории Украины функционируют почти 17 тысяч школ.
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