Удосконалення системи харчування: В Україні розпочалась перевірка шкіл

Проєкт щодо удосконалення системи харчування у школах, який ініціювала дружина президента України Олена Зеленська, стартував з обстеження шкіл. Всього планують перевірити 500 шкіл у різних областях України.

Про початок реалізації проєкту пише сайт Президента України.

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В проєкті залучили міністерство освіти і науки, а також міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України разом з Держпродспоживслужбою.

Вже створено робочу групу, яка визначила критерії та пріоритетні питання для проведення комісійного обстеження.

Під час обстежень перевірять технічний стан та оснащення шкільних харчоблоків, рецептуру, за якою готують дітям. Також меню, його калорійність та різноманітність, доступ до питної води і її якість, систему контролю якості та безпечності продуктів та умови їхнього зберігання, загальний санітарно-гігієнічний стан,

– йдеться в повідомленні.



Ганна Новосад також долучилась до інспекції / фото: сайт президента України

Планується, що до 28 лютого цього року буде проведено аналіз та підготовлено звіт, щодо поточного стану системи шкільного харчування. Після цього напрацьовуватимуть шляхи її вдосконалення.

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Скільки загалом в Україні працює шкіл?Всього на території України функціонує майже 17 тисяч шкіл.