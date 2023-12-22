Пол тысячи полицейских вскоре будут находиться на службе в школах, – премьер

В Украине ужесточают безопасность в учебных заведениях. Так, вскоре 500 полицейских будут находиться на службе в школах.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмигаль во время заседания Кабмина. И рассказал подробности.

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Пол тысячи полицейских вскоре будут находиться на службе в школах

Шмигаль подчеркнул, что продолжаем усиливать безопасность в гражданской жизни. Так, к охране порядка и усилению безопасности в школах Украины будет привлечена полиция охраны.

Уже в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в учебных заведениях,

– заявил премьер-министр.

И подчеркнул, что полицейские обеспечат охрану правопорядка, взаимодействие с администрациями школ и пропускной режим.

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В украинских школах будут усиливать безопасность