"еКнига": в Дие заработала новая программа

В рамках новой программы "еКнига" все украинцы, которым в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить на свою карточку деньги для покупки книг. Однако услуга распространяется только на книги, изданные на украинском языке.

На книги 18-летним украинцам выделят 908 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Как можно оформить выплату

Проект "еКнига" стартовал в рамках "Зимней еПоддержки". Чтобы воспользоваться услугой, гражданам Украины, которым исполнилось 18 лет, нужно открыть приложение Дия, выбрать услугу "еКнига" и открыть виртуальную банковскую карту "еКнига" в одном из банков-партнеров. Затем перейти по ссылке, открыть специальную виртуальную карту, подать заявку и ждать пополнения счета.

Деньги можно будет потратить в течение трех месяцев со дня начисления в магазинах, которые присоединились к программе. Если средства не будут использованы, они вернутся на счет Украинского института книги,

– говорит Шмыгаль.

Он также добавил, что такая инициатива имеет целью не только поощрить молодежь к чтению, но и поддержать украинскую книгоиздательскую отрасль, производственные мощности которой пострадали от российских обстрелов.

Для участия в программе в Дие необходимо иметь паспорт и налоговый номер, а заявку на выплату можно подать в течение одного года с даты, когда гражданину Украины исполнилось 18 лет.

Отметим, что средства можно потратить не только на бумажные, но и на электронные и аудиокниги. Полный перечень магазинов, которые присоединились к программе, есть на сайте Украинского института книги.

Проект реализован Министерством культуры и стратегических коммуникаций совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским институтом книги при содействии "Проекта поддержки Дия".

Напомним, что 3 декабря Кабинет Министров Украины принял решение запустить программу "еКнига". В дальнейшем предполагается, что через год после окончания военного положения при рождении ребенка такую помощь сможет получить один из его родителей или законных представителей.