В двух областных центрах Украины "заминировали" все школы

28 ноября 2022 , 17:02
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В Украине продолжается тревожная волна "минирований" учебных заведений. В этот раз сообщения получили в двух городах почти одновременно.

Так, 28 ноября школы "заминировали" во Львове и Чернигове. Сообщения получили правоохранители. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Во Львове "заминировали" школы

Около 14:30 во Львове поступило сообщение о заминировании учебных заведений, информирует "Варта 1".

В частности, эвакуировали детей из школы №65 и Львовской академической гимназии.

Правоохранители проверяли информацию о "заминировании".

В Чернигове тоже получили сообщение о "минировании"

Впоследствии информацию о "минировании" всех школ получили и в Чернигове.

Полиция области принялась проверять сообщения. Об этом Общественному рассказала спикер Нацполиции в области Наталья Слабеняк.

По ее словам, учеников и работников учебных заведений эвакуировали. На месте работают профильные службы.

Детали обещают сообщить впоследствии.

Как во Львове в ноябре "минировали" учебные заведения

  • 8 ноября школы Львова получили сообщение о "заминировании".
  • Сообщение поступило в 10:15. Проверять информацию взялись правоохранители.
  • На месте работали все соответствующие спецслужбы по безопасности детей.
  • Как известно, "минировали", по меньшей мере, три лицея и три школы во Львове, а также школу в Винниках.
  • 9 ноября школы и садики города Льва снова получили тревожное сообщение.
  • Аноним известил об очередном "заминировании" учебных заведений.
  • Правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы проверяли места, где, вероятно, могли быть взрывные устройства.
  • Учащихся и учителей эвакуировали из учебных заведений.
  • Около 10:00 10 ноября аноним снова направил на почту полиции электронное письмо. В нем сообщил, что в нескольких школах Львова заложена взрывчатка.
  • Как установили правоохранители после проверки, сообщения оказались фейковыми.
  • Также 11 ноября аноним сообщил о "минировании" НУ "Львовская политехника". На местах работали правоохранители. Об этом сообщила представитель ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.
  • На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, кинологи. Они обследовали помещения университета и близлежащие территории. Студентов, преподавателей и работников вузов эвакуировали.

Автор: Марія Волошин