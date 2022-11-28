В двух областных центрах Украины "заминировали" все школы

В Украине продолжается тревожная волна "минирований" учебных заведений. В этот раз сообщения получили в двух городах почти одновременно.

Так, 28 ноября школы "заминировали" во Львове и Чернигове. Сообщения получили правоохранители. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Во Львове "заминировали" школы

Около 14:30 во Львове поступило сообщение о заминировании учебных заведений, информирует "Варта 1".

В частности, эвакуировали детей из школы №65 и Львовской академической гимназии.

Правоохранители проверяли информацию о "заминировании".

В Чернигове тоже получили сообщение о "минировании"

Впоследствии информацию о "минировании" всех школ получили и в Чернигове.

Полиция области принялась проверять сообщения. Об этом Общественному рассказала спикер Нацполиции в области Наталья Слабеняк.

По ее словам, учеников и работников учебных заведений эвакуировали. На месте работают профильные службы.

Детали обещают сообщить впоследствии.

Как во Львове в ноябре "минировали" учебные заведения