В Ивано-Франковске студентам предоставят немалые премии за высокие результаты НМТ

В Ивано-Франковске студентам-первокурсникам будут предоставлять премии за высокие результаты, полученные на НМТ. Для этого нужно набрать 190 и более баллов.

Такое решение приняли во время внеочередной сессии горсовета. Премия будет одноразовой.

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Студенты во Франковске получат премии за высокие баллы НМТ

Студенты смогут получить до 55 тысяч гривен. А это стоимость одного года обучения на соответствующей специальности в вузах, расположенных в Ивано-Франковске.

Право на получение премии от городского совета имеют студенты-первокурсники вузов всех форм собственности, которые поступили на образовательный уровень бакалавра или магистра.

Студенты смогут получить премию не позднее I квартала следующего года.

Перечень премированных в департамент молодежной политики и спорта Ивано-Франковского городского совета подают вузы.

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