В Минобразования рассказали, чем обусловлена модернизация сети вузов
Источник:Osvita.ua
Модернизация сети вузов в Украине, которую недавно взялось воплощать в жизнь Минобразования Украины, является не только ответом на вызовы сегодняшнего дня. В ведомстве говорят, что это одно из секторальных обязательств нашего государства на пути к вступлению в ЕС.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, комментируя результаты и приоритетные задачи образовательного ведомства в направлении евроинтеграции. В ведомстве при этом говорят, что европейские университеты уже прошли этап модернизации сети.
Смотрите также Какие вузы являются лидерами в Украине по показателям Scopus 2024 года
Почему МОН инициировало процесс модернизации сети вузов
В МОН отмечают, что в течение 2000 – 2019 годов в европейских странах произошло 130 таких случаев модернизации или укрупнения сети.
В ведомстве также назвали ключевым результатом в направлении евроинтеграции украинского образования принятие закона, который существенно расширяет возможности студентов в формировании индивидуальных образовательных траекторий, поступления на междисциплинарную образовательную программу и автономию вузов в разработке и реализации образовательных программ.
В МОН также отметили, что, несмотря на полномасштабное вторжение, наше государство не останавливается в своих европейских стремлениях. В июне 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС и имеет четкое понимание дальнейших шагов и реформ, необходимых для достижения критериев членства.
Смотрите также В Украине еще два вуза присоединят к более сильным ЗВО
Как происходит процесс объединения ЗВО в Украине
- Около полугода назад Минобразования анонсировало процесс модернизации сети вузов в нашем государстве.
- Этот процесс имеет целью не только сократить количество вузов путем их объединения, но и улучшит в них качество образования.
- МОН уже представило ректорам предложения по реформированию высшего образования и ждет предложений в ответ.
- Уже состоялись объединения отдельных вузов во Львове, Харькове, Житомире и других городах Украины.
- Однако процесс модернизации сети университетов на время вступительной кампании приостановили.