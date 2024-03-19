В МОН рассказали детали о кредитах для поступающих на обучение в вузах
Источник:"Апостроф"
В рамках этой вступительной кампании абитуриентам будут выдавать гранты на получение высшего образования. Поступающие получат определенную сумму, которая будет зависеть, в частности, от их результата НМТ.
Грант выдадут на определенную сумму. Поступающий при этом будет тратить эти деньги на выбранную специальность в выбранном вузе, отметил заместитель главы МОН Михаил Винницкий.
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Поступающие в 2024 году получат гранты на обучение в вузах
Абитуриент также должен учесть стоимость годового обучения на выбранной специальности.
Получив грант на определенную сумму, абитуриент может обнаружить, что он покрывает 80% стоимости контракта в одном заведении и 50% в другом. И тогда он будет решать, может ли он доплатить большую сумму, чтобы учиться в Киеве, или согласиться на более дешевое заведение, расположенное в другом городе,
– говорит чиновник.
В МОН считают, что это будет важный фактор поддержки региональных университетов, который позволит поднять их конкурентоспособность в борьбе за студента с престижными вузами.
Государство намерено помогать большему количеству студентов, но при этом во многих случаях грант не будет покрывать полной стоимости образования. Поэтому доплатить разницу студенту придется самостоятельно,
– добавил заместитель Лисового.
И уточнил, что источники финансирования могут быть разные:
- помощь родителей;
- устройство на работу;
- получение льготного кредита.
Как могут абитуриенты получить кредиты на обучение
Вышеупомянутые кредиты, по словам Винницкого, будут предоставлять банки. Средства должны выдавать по льготной схеме под 5 – 10% годовых. Такой кредит можно погасить уже после окончания обучения.
Чиновник при этом отметил, что гранты будут выдавать только на первое образование.
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