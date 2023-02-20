В школах Мелитополя учеников заставляют писать письма русским солдатам

Во временно оккупированном Мелитополе оккупационные власти вынуждают школьников писать письма русским солдатам. Такую акцию якобы готовят к "23 февраля".

Оккупанты продолжают издеваться из украинского населения. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Школьников заставляют писать письма русским солдатам

По его словам, сегодня русский пропаганда касается детей – тех, кто ходит в детские сады и школы.

Если раньше россияне заставляли наших детей учить советские стихи и песни, то к 23 февраля они заставили их написать письмо солдату и принести из дома носки и нижнее белье, которые нужно передать на фронт,

– отметил Федоров.

Городской голова отметил, что для "патриотического воспитания" оккупанты открыли около 10 молодежных организаций и заставляют школьников и студентов поступить в них.

Федоров объясняет, что цель таких организаций – промывание мозгов и укрепление пропагандистских нарративов. Если дети будут это игнорировать – к ним применят наказание.

Оккупанты в Мариуполе уничтожают книги из университетских библиотек

В то же время в оккупированном Мариуполе, как сообщает городской совет, российские захватчики выбрасывают книги из фондов Приазовского государственного университета Известно, что оккупанты вынесли из библиотеки уже около тысячи книг.



Часть учебников они просто скинули через окно. "Оккупанты выбрасывают книги из библиотечных фондов университета. Затем их будут утилизировать", – отмечают в сообщении.

К слову, в начале февраля 2023 года российские оккупанты запустили фейк о школах Украины. Однако они опозорились, ведь совершили ошибки. Врагов издало незнание украинского языка: вместо "Истории Украины" они написали "История", также у нас с 2020 года учат не "Защиту Отечества", а "Защиту Украины". Подробнее читайте за ссылкой.