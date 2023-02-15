В школах могут появиться новые предметы: чему будут учить детей

Из-за войны России против Украины в школах решили подкорректировать некоторые предметы. В частности, анонсировали и два новых курса, которые могут ввести в школьную программу школьников.

Какие новые предметы появятся для учеников

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал появление в школах Украины новых курсов для учащихся. В частности, планируют ввести два предмета – основы тактической медицины и основы тактической подготовки.

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По его словам, над этим работает Институт модернизации содержания образования, отвечающий за содержание и наполнение этих дисциплин.

Нам нужно определиться с концепцией, кто будет преподавать эти дисциплины. Потому что очень не хочется, чтобы мы возвращались к той практике, которая была, когда при всем уважении отставной пенсионер будет рассказывать, что сейчас происходит,

– заявил Бабак.

Он считает, что преподавание этих предметов можно будет реализовать с помощью ветеранов, участвовавших в войне, или с помощью бойцов территориальной обороны.

"Тогда там будут и основы тактической медицины, и основы тактической подготовки и тому подобное. Кроме того, замечу, что и для мальчиков, и для девочек все это нужно одинаково. Программа может несколько отличаться, но, по сути, она должна быть одинаковой, потому что и ребята должны разбираться в медицине, и девушки должны уметь обращаться с оружием", – объясняет нардеп.

Кроме того, глава профильного комитета ВР уверяет, что такие предметы нужно преподавать не только в 10 или 11 классах, а начинать раньше с 8 или 9 класса, потому что часть детей после 9-го идет на профессиональное образование.

Какую концепцию безопасности разрабатывают в школах

Бабак добавил, что сейчас нарабатывается концепция безопасности в школах, которая была начата еще покойным министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Была максимально рабочая идея – добавить в школы одного офицера по безопасности, который будет сотрудником МВД, чтобы следить за безопасностью в самой школе на уровне с видеонаблюдением, тревожными кнопками. Его задача – передавать по необходимости информацию в органы внутренних дел для быстрого реагирования,

– рассказал председатель комитета.

В то же время, по мнению Бабака, на сегодняшний день речь не идет о планах установки в школах металлоискателей или рамок, поскольку это финансово затратно и не решит никаких проблем.

К слову, педагоги в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, но если они выполняют два условия – работа в учебном заведении должна быть основной, а занятость педагога должна быть не менее 0,75 ставки. Так что учитель, работающий на полставки, отсрочку не получит.