Количество учителей сократилось почти на 40 тысяч, – МОН

С начала полномасштабной войны контингент учителей в Украине сократился на 12%. То есть почти на 40 тысяч педагогов.

Также более 40% учителей настроены уйти из профессии до 2030 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой и брифинг, посвященный итогам 2024 года.

Смотрите также "Штурм" аспирантуры, протесты против объединения ЗВО, напрасные надежды учителей: скандалы в образовании 2024

В Украине существенно уменьшилось количество учителей

Существенными проблемами являются и доступ к образованию, энергетическая независимость школ и безопасность в Украине.

Чиновница также отметила, что с 2022 года одновременно учатся разные категории учащихся.

Поэтому мы потеряли ученическую однородность и должны на это реагировать. Именно поэтому одной из политик, которыми занималось министерство в 2024 году, была “Школа офлайн". Благодаря этой программе удалось вернуть к обучению офлайн 102 тысячи детей,

– отметила заместитель Лисового.

Як поєднати спорт, життя в іншій країні та якісну українську освіту? Приєднуйтеся до вебінару дистанційної школи "Оптіма" 8 січня о 19:00, де експерти розкажуть про навчання для юних спортсменів, благодійні програми та доступні освітні можливості за кордоном. Потурбуйтеся про майбутнє вашої дитини вже зараз, зареєструвавшись на подію!

И добавила, что для обеспечения обучения доставили 240 тысяч девайсов, закупили 518 школьных автобусов, 7,5 миллиарда гривен выделили на обустройство укрытий в учебных заведениях в прифронтовых и приграничных территориях. А в партнерстве с ЮНИСЕФ приобрели генерационное или энергосберегающее оборудование для 800 школ.

Интересно! Каким в целом был 2024 год для украинского образования, читайте по ссылке.