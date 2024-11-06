При этом подтвердили ее в приложении Дия. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Можно ли еще подтвердить грант на обучение

Такие студенты получат государственное софинансирование получения высшего образования. Отметим, что в этом году к эксперименту присоединились почти 200 вузов Украины.

Теперь Министерство образования и науки должно издать приказ о предоставлении грантов и перечислить средства государственных грантов в специальный фонд учебных заведений.

Обратите внимание! Первый платеж (50% ежегодного гранта) должны перечислить до 1 декабря 2024 года. Второй – до 1 апреля 2025 года.

После перечисления средств студент получит сообщение в приложении Дія о зачислении необходимой суммы в ЗВО.

Заметим, что размер гранта зависит от специальности и результатов НМТ-2024. Сумма гранта составит от 15 тысяч до 37,5 тысяч гривен.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Размер гранта на последующие годы могут изменить. Сумму гранта на второй и последующие годы обучения рассчитывают с учетом изменения стоимости обучения по соответствующей образовательной программе, установленной учебным заведением.

Интересно! Государственный грант является целевым: его можно использовать только для оплаты обучения в вузе. Использование с другой целью или перевод в наличную форму невозможно.

Кроме того, грант является безвозвратной помощью: дополнительных обязательств, вроде отработки, он не предусматривает.