При цьому підтвердили її у застосунку Дія. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чи можна ще підтвердити грант на навчання

Такі студенти отримають державне співфінансування здобуття вищої освіти. Зазначимо, що цьогоріч до експерименту долучилися майже 200 вишів України.

Тепер Міністерство освіти і науки має видати наказ про надання грантів та перерахувати кошти державних грантів до спеціального фонду закладів освіти.

Зверніть увагу! Перший платіж (50% щорічного гранту) мають перерахувати до 1 грудня 2024 року. Другий – до 1 квітня 2025 року.

Після перерахування коштів студент отримає повідомлення в застосунку Дія про зарахування необхідної суми до ЗВО.

Зауважимо, що розмір гранту залежить від спеціальності та результатів НМТ-2024. Сума гранту становитиме від 15 тисяч до 37,5 тисячі гривень.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Розмір гранту на наступні роки можуть змінити. Суму гранту на другий і наступні роки навчання розраховують з урахуванням зміни вартості навчання за відповідною освітньою програмою, встановленої закладом освіти.

Цікаво! Державний грант є цільовим: його можна використати лише для оплати навчання у виші. Використання з іншою метою або переведення в готівкову форму неможливе.

Окрім того, грант є безповоротною допомогою: додаткових зобов'язань, на кшталт відпрацювання, він не передбачає.