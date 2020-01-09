В 2019 году в Украине рассмотрели более 300 дел по буллингу

За 2019 год украинскими судами были рассмотрены 310 дел относительно травли в школах. 122 дела завершились наложением штрафов.

О таких показателях рассказали во время круглого стола, который был посвящен обсуждению результатов противодействия буллингу.

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В большинстве случаев (102 дела) суд назначал штраф, что налагался на родителей ребенка, которого обвинили в буллинге.

84 дела были отправлены на доработку в органы полиции. Еще столько же дел было закрыто за отсутствием состава правонарушения.

Сообщается, что в 10 случаях были назначены общественные работы (назначаются очень редко, поскольку не являются эффективными) и в одном случае – обязательство публично извиниться.

Что такое школьный буллинг?

насилие среди участников образовательного процесса;

может быть психологическим, физическим, экономическим или сексуальным;

в последнее время обороты набирает кибербуллинг (травля в сети);

в Украине 67% школьников сталкивались с травлей.

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Что делают в Украине чтобы противостоять буллингу?16 января 2019 года был подписан закон о противодействии буллингу. Закон предусматривает наложение штрафа в размере 850-1700 гривен или привлечение к общественным работам на 20-40 часов. Если буллер несовершеннолетний, то ответственность несут его родители.