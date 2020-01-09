У 2019 році в Україні розглянули понад 300 справ щодо булінгу

За 2019 рік українськими судами було розглянуто 310 справ щодо цькування у школах. 122 справи завершились накладанням штрафів.

Про такі показники розповіли під час круглого столу, який був присвячений обговоренню результатів протидії булінгу.

До слова: Як часто в школах звертаються до психологів через цькування: в МОН назвали цифри

В більшості випадків (102 справи) суд призначав штраф, який накладався на батьків дитини, яку звинуватили у булінгу.

84 справи відправляли на доопрацювання до органів поліції. Ще стільки ж справ було закрито за відсутністю складу правопорушення.

Повідомляється що в 10 випадках було призначено громадські роботи (призначаються дуже рідко, оскільки не є ефективними) і в одному випадку – зобов‘язання публічно вибачитись.

Що таке шкільний булінг?

насильство серед учасників освітнього процесу;

може бути психологічним, фізичним, економічним чи сексуальним;

останнім часом обертів набирає кібербулінг (цькування в мережі);

в Україні 67% школярів стикались з цькуванням.

Більше про булінг: Булінг: як врятувати дитину від жорстокого цькування

Що роблять в Україні, щоб протистояти булінгу?16 січня 2019 року був підписаний закон про протидію булінгу. Закон передбачає накладання штрафу у розмірі 850-1700 гривень або залучення до громадських робіт на 20-40 годин. Якщо булер неповнолітній, то відповідальність несуть його батьки.