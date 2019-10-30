В Барселоне студенты парализовали работу университета: фото

В столице Каталонии Барселоне студенты приобщились к всеобщей забастовке из-за приговоров испанского суда лидерам движения за независимость. Студенты заблокировали входы в университет Помпеу Фабра.

Забастовка началась еще во вторник, 29 октября, сообщает El Pais.

Интересно: В Киеве на акцию протеста вышли тысячи учителей: видео

Доступ к трем корпусам университета Помпеу Фабра был заблокирован подручными средствами. Администрация вуза рекомендует студентам не приходить на пары из соображений безопасности.

Один из входов студенты заблокировали стульями / фото El Pais

Позже коллективный форум профессоров Испании направил открытое письмо к ректорам каталонских университетов. Преподаватели просят университеты отказаться от хотя бы официального участия во всеобщей забастовке.

29 октября утром студенты начали блокировать входы в университет, в связи с чем пары отменили.

Важно: Каждый пятый первокурсник жалеет о выбранной специальности, – Новосад

Что известно о протестах в Каталонии?

Верховный суд Испании 14 октября приговорил девятерых лидеров сепаратистов к 9-13 годам заключения;

им предъявили обвинения в организации нелегального референдума за независимость Каталонии осенью 2017 года;

в результате Барселону охватили протесты, митингующие объявили о блокаде аэропорта El Prat, а в Жироне заблокировали железную дорогу.

Блокировка входа в университет студентами – смотреть видео: