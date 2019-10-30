В Барселоні студенти паралізували роботу університету: фото

В столиці Каталонії Барселоні студенти долучилися до загального страйку через вироки іспанського суду лідерам руху за незалежність. Студенти заблокували входи до університету Помпеу Фабра.

Страйк розпочався ще у вівторок, 29 жовтня, повідомляє El Pais.

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Доступ до трьох корпусів університету Помпеу Фабра був заблокований підручними засобами. Адміністрація вишу рекомендує студентам не приходити на пари з міркувань безпеки.



Один із входів студенти заблокували стільцями / фото El Pais

Пізніше колективний форум професорів Іспанії надіслав відкритий лист до ректорів каталонських університетів. Викладачі просять університети відмовитись від хоча б офіційної участі у загальному страйку.

29 жовтня зранку студенти почали заблоковувати входи в університет, у зв'язку з чим пари скасували.

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Що відомо про протести в Каталонії?

Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення;

їм висунули звинувачення в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року;

в результаті Барселону охопили протести, мітингувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat, а у Жироні заблокували залізницю.

Блокування входу в університет студентами – дивитися відео: