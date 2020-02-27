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В Харькове минировали политехнический университет: детали

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Всего в Харькове вчера было около 100 фейковых сообщений о заминировании / ev

26 февраля полиция получила сообщение о заминировании Харьковского политехнического института. Информация оказалась фейковой.

О ложном заминировании рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области.

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Сообщение о закладке взрывчатки поступило в полицию около 17:30.

Взрывотехники и кинологи обследовали 300 квадратных метров помещений и 500 квадратных метров прилегающей территории, однако взрывчатку так и не нашли.


В Харькове в этот день проверяли много зданий / фото: Национальная полиция

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили,
– говорится на сайте правоохранителей Харькова.

Сейчас полиция решает вопрос открытия уголовного производства.

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Что известно о Харьковском политехническом институте

  • основан в 1885 году;
  • всего в университете учится около 12 тысяч студентов;
  • в 2020 году вуз вошел в список 1000 лучших университетов мира.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Фейковые заминирования Полиция Студенты Высшее образование Учеба
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