В Харькове минировали политехнический университет: детали
26 февраля полиция получила сообщение о заминировании Харьковского политехнического института. Информация оказалась фейковой.
О ложном заминировании рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области.
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Сообщение о закладке взрывчатки поступило в полицию около 17:30.
Взрывотехники и кинологи обследовали 300 квадратных метров помещений и 500 квадратных метров прилегающей территории, однако взрывчатку так и не нашли.
В Харькове в этот день проверяли много зданий / фото: Национальная полиция
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили,
– говорится на сайте правоохранителей Харькова.
Сейчас полиция решает вопрос открытия уголовного производства.
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Что известно о Харьковском политехническом институте
- основан в 1885 году;
- всего в университете учится около 12 тысяч студентов;
- в 2020 году вуз вошел в список 1000 лучших университетов мира.
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