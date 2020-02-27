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У Харкові нібито мінували політехнічний університет: деталі

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Загалом у Харкові вчора було близько 100 фейкових повідомлень про замінування / ev

26 лютого поліція отримала повідомлення про замінування Харківського політехнічного інституту. Інформація виявилась фейковою.

Про несправжнє замінування розповіли у пресслужбі поліції Харківської області.

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Повідомлення про закладення вибухівки надійшло у поліцію близько 17:30.

Вибухотехніки та кінологи обстежили 300 квадратних метрів приміщень та 500 квадратних метрів прилеглої території, проте вибухівки так і не знайшли.


У Харкові в цей день перевіряли багато будівель / фото: Національна поліція

Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили,
– йдеться на сайті правоохоронців Харкова.

Зараз поліція вирішує питання відкриття кримінального провадження.

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Що відомо про Харківський політехнічний інститут

  • заснований в 1885 році;
  • загалом в університеті вчиться близько 12 тисяч студентів;
  • у 2020 році виш увійшов до списку 1000 найкращих університетів світу.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Фейкові замінування Поліція Студенти Освіта Вища освіта
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