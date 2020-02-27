У Харкові нібито мінували політехнічний університет: деталі
26 лютого поліція отримала повідомлення про замінування Харківського політехнічного інституту. Інформація виявилась фейковою.
Про несправжнє замінування розповіли у пресслужбі поліції Харківської області.
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Повідомлення про закладення вибухівки надійшло у поліцію близько 17:30.
Вибухотехніки та кінологи обстежили 300 квадратних метрів приміщень та 500 квадратних метрів прилеглої території, проте вибухівки так і не знайшли.
У Харкові в цей день перевіряли багато будівель / фото: Національна поліція
Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили,
– йдеться на сайті правоохоронців Харкова.
Зараз поліція вирішує питання відкриття кримінального провадження.
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Що відомо про Харківський політехнічний інститут
- заснований в 1885 році;
- загалом в університеті вчиться близько 12 тисяч студентів;
- у 2020 році виш увійшов до списку 1000 найкращих університетів світу.