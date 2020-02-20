В Минобразования объяснили как правильно реагировать на буллинг: инструкция

Министерство образования и науки Украины выдало инструкцию для учителей и руководителей школ, которая объясняет как правильно реагировать на факты буллинга в учебных заведениях.

О появлении инструктажа пишет Лига закон.

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Основная ответственность должна лечь на плечи руководителя школы.

Что должен делать учитель, который знает о буллинге в школе

принять неотложные меры для прекращения буллинга;

при необходимости оказать домедицинскую помощь и вызвать бригаду скорой медицинской помощи;

при необходимости обратиться в территориальные органы Национальной полиции Украины;

уведомить руководителя учреждения образования и, по крайней мере, одного из родителей или других законных представителей малолетнего или несовершеннолетнего лица, которое было одной из сторон буллинга.

Что должен делать руководитель школы

в течение суток руководитель учреждения должен уведомить территориальный орган Национальной полиции Украины, по крайней мере одного из родителей или других законных представителей малолетнего или несовершеннолетнего лица, которое стало стороной травли;

при необходимости вызвать бригаду скорой медицинской помощи;

сообщить в службу по делам детей, и выяснить причины, которые привели к этому случаю, а также принять меры для устранения таких причин;

уведомить центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, чтобы осуществить оценку потребностей сторон буллинга, определить социальные услуги и методы социальной работы, обеспечить психологическую поддержку;

созывать заседания комиссии по рассмотрению случая травли не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения заявления или сообщения.

Что такое буллинг?

насилие среди участников образовательного процесса;

может быть психологическим, физическим, экономическим или сексуальным;

в последнее время обороты набирает кибербуллинг (травля в сети);

в Украине 67% школьников сталкивались с травлей.

Больше о противодействии: В 2019 году в Украине рассмотрели более 300 дел по буллингу

Что делают в Украине, чтобы противостоять буллингу? 16 января 2019 года был подписан закон О противодействии буллингу. Закон предусматривает наложение штрафа в размере 850-1700 гривен или привлечение к общественным работам на 20-40 часов. Если буллер несовершеннолетний, то ответственность несут его родители.