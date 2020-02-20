У Міносвіти пояснили як правильно реагувати на булінг: інструкція

Міністерство освіти та науки України видало інструкцію для вчителів та керівників шкіл, яка пояснює як правильно реагувати на факти булінгу у навчальних закладах.

Про появу інструктажу пише Ліга закон.

Більше про булінг: Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України

Основна відповідальність повинна лягти на плечі керівника школи.

Що повинен робити вчитель, який знає про булінг у школі

вжити невідкладних заходів для припинення булінгу;

за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду швидкої медичної допомоги;

за потреби звернутися до територіальних органів Національної поліції України;

повідомити керівника закладу освіти та, принаймні, одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка була однією із сторін булінгу.

Що повинен робити керівник школи

протягом однієї доби керівник закладу мусить повідомити територіальний орган Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною цькування;

за потреби викликати бригаду швидкої медичної допомоги;

повідомити службу у справах дітей, та з'ясувати причини, які призвели до цього випадку, а також вжити заходів для усунення таких причин;

повідомити центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, аби здійснити оцінку потреб сторін булінгу, визначити соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечити психологічну підтримку;

скликати засідання комісії з розгляду випадку цькування не пізніше, ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

Що таке булінг?

насильство серед учасників освітнього процесу;

може бути психологічним, фізичним, економічним чи сексуальним;

останнім часом обертів набирає кібербулінг (цькування в мережі);

в Україні 67% школярів стикались з цькуванням.

Більше про протидію: У 2019 році в Україні розглянули понад 300 справ щодо булінгу

Що роблять в Україні, щоб протистояти булінгу?16 січня 2019 року був підписаний закон про протидію булінгу. Закон передбачає накладання штрафу у розмірі 850-1700 гривень або залучення до громадських робіт на 20-40 годин. Якщо булер неповнолітній, то відповідальність несуть його батьки.