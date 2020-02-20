У Міносвіти пояснили як правильно реагувати на булінг: інструкція
Міністерство освіти та науки України видало інструкцію для вчителів та керівників шкіл, яка пояснює як правильно реагувати на факти булінгу у навчальних закладах.
Про появу інструктажу пише Ліга закон.
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Основна відповідальність повинна лягти на плечі керівника школи.
Що повинен робити вчитель, який знає про булінг у школі
- вжити невідкладних заходів для припинення булінгу;
- за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду швидкої медичної допомоги;
- за потреби звернутися до територіальних органів Національної поліції України;
- повідомити керівника закладу освіти та, принаймні, одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка була однією із сторін булінгу.
Що повинен робити керівник школи
- протягом однієї доби керівник закладу мусить повідомити територіальний орган Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною цькування;
- за потреби викликати бригаду швидкої медичної допомоги;
- повідомити службу у справах дітей, та з'ясувати причини, які призвели до цього випадку, а також вжити заходів для усунення таких причин;
- повідомити центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, аби здійснити оцінку потреб сторін булінгу, визначити соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечити психологічну підтримку;
- скликати засідання комісії з розгляду випадку цькування не пізніше, ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.
Що таке булінг?
- насильство серед учасників освітнього процесу;
- може бути психологічним, фізичним, економічним чи сексуальним;
- останнім часом обертів набирає кібербулінг (цькування в мережі);
- в Україні 67% школярів стикались з цькуванням.
Більше про протидію: У 2019 році в Україні розглянули понад 300 справ щодо булінгу
Що роблять в Україні, щоб протистояти булінгу?16 січня 2019 року був підписаний закон про протидію булінгу. Закон передбачає накладання штрафу у розмірі 850-1700 гривень або залучення до громадських робіт на 20-40 годин. Якщо булер неповнолітній, то відповідальність несуть його батьки.