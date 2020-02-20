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У Міносвіти пояснили як правильно реагувати на булінг: інструкція

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Випадки булінгу трапляються часто / Annie Spratt

Міністерство освіти та науки України видало інструкцію для вчителів та керівників шкіл, яка пояснює як правильно реагувати на факти булінгу у навчальних закладах.

Про появу інструктажу пише Ліга закон.

Більше про булінг: Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України

Основна відповідальність повинна лягти на плечі керівника школи.

Що повинен робити вчитель, який знає про булінг у школі

  • вжити невідкладних заходів для припинення булінгу;
  • за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду швидкої медичної допомоги;
  • за потреби звернутися до територіальних органів Національної поліції України;
  • повідомити керівника закладу освіти та, принаймні, одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка була однією із сторін булінгу.

Що повинен робити керівник школи

  • протягом однієї доби керівник закладу мусить повідомити територіальний орган Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною цькування;
  • за потреби викликати бригаду швидкої медичної допомоги;
  • повідомити службу у справах дітей, та з'ясувати причини, які призвели до цього випадку, а також вжити заходів для усунення таких причин;
  • повідомити центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, аби здійснити оцінку потреб сторін булінгу, визначити соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечити психологічну підтримку;
  • скликати засідання комісії з розгляду випадку цькування не пізніше, ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

Що таке булінг?

  • насильство серед учасників освітнього процесу;
  • може бути психологічним, фізичним, економічним чи сексуальним;
  • останнім часом обертів набирає кібербулінг (цькування в мережі);
  • в Україні 67% школярів стикались з цькуванням.

Більше про протидію: У 2019 році в Україні розглянули понад 300 справ щодо булінгу

Що роблять в Україні, щоб протистояти булінгу?16 січня 2019 року був підписаний закон про протидію булінгу. Закон передбачає накладання штрафу у розмірі 850-1700 гривень або залучення до громадських робіт на 20-40 годин. Якщо булер неповнолітній, то відповідальність несуть його батьки.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Діти і неповнолітні Освіта Міністерство освіти та науки України Булінг Школярі Освіта в Україні
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