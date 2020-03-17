В московской школе у ученика обнаружили коронавирус: детали

У одного из учеников школы в центре Москвы обнаружили коронавирус Covid – 19. Школу закроют на карантин, но остальные заведения будут работать в штатном режиме.

О заражении сообщили на сайте учебного заведения, сообщает РБК.

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Сейчас в России в целом и в Москве в частности лишь некоторые школы работают в карантинном режиме, однако с 21 марта в российской столице вводят свободное посещение школы.

У одного из наших учеников подтвердилась коронавирусная инфекция,

– говорится в сообщении.

Школу, где учится ученик закрывают на карантин с 17 марта.

Также со следующей недели на карантин закрываются все школы в московской области.

В целом в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом.

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Сколько в России в целом школ?

Всего на территории России функционирует 41 349 средних школ.