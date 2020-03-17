В московській школі в учня виявили коронавірус: деталі

В одного з учнів школи в центрі Москви виявили коронавірус Covid – 19. Школу закриють на карантин, але решта закладів працюватимуть в штатному режимі.

Про зараження повідомили на сайті навчального закладу, повідомляє РБК.

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Зараз в Росії загалом і в Москві зокрема лише деякі школи працюють в карантинному режимі, проте з 21 березня в російській столиці запроваджують вільне відвідування школи.

У одного з наших учнів підтвердилась коронавірусна інфекція,

– ідеться в повідомленні.

Школу, де навчається учень закривають на карантин з 17 березня.

Також з наступного тижня на карантин закриваються усі школи в московській області.

Загалом в Росії зафіксовано 93 випадки зараження коронавірусом.

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Скільки в Росії загалом шкіл?Загалом на території Росії функціонує 41 349 середніх шкіл.