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В Николаеве преподаватель на лекции заявил, что Украина распадется: видео

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Преподаватель Николаевского института права Сергей Шубин во время лекции рассказывал студентам, что Украина распадется. По его мнению, первыми отделятся западные регионы.

Об этом стало известно после обнародования аудиозаписи с лекции, об этом рассказал на своем ютуб-канале активист Сергей Стерненко.

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Среди прочего, Сергей Шубин рассказывал студентам, что Украина исчезнет с политической карты мира.

Такое мнение он аргументировал занятостью жителей Западной Украины за рубежом, которые видят другой уровень жизни.

Как там она в истории называлась ЗУНР? Вот и ЗУНР будем себе строить, найдем себе Петлюру и будем строить,
– заявил преподаватель.

Также, по мнению Шубина, георгиевская лента символизирует героизм, но в Украине ее воспринимают "неправильно".

Что касается украино-российской войны, то преподаватель не считает, что представители ОРДЛО не совершали никаких террористических актов на территории Украины.

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Отмечается, что Сергей Шубин на своей странице в фейсбук активно поддерживает распространение русского империализма на территории Украины.

Аудиозапись с лекции записала одна из студенток.

Что известно об институте права в Николаеве?

  • вуз является частью одесской юридической академии;
  • основан в 1998 году;
  • 1401 студент учится в университете.

Видео Сергея Стерненка – смотреть:

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости Николаева Студенты Учеба Высшее образование
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