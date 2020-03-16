В Николаеве преподаватель на лекции заявил, что Украина распадется: видео
Преподаватель Николаевского института права Сергей Шубин во время лекции рассказывал студентам, что Украина распадется. По его мнению, первыми отделятся западные регионы.
Об этом стало известно после обнародования аудиозаписи с лекции, об этом рассказал на своем ютуб-канале активист Сергей Стерненко.
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Среди прочего, Сергей Шубин рассказывал студентам, что Украина исчезнет с политической карты мира.
Такое мнение он аргументировал занятостью жителей Западной Украины за рубежом, которые видят другой уровень жизни.
Как там она в истории называлась ЗУНР? Вот и ЗУНР будем себе строить, найдем себе Петлюру и будем строить,
– заявил преподаватель.
Также, по мнению Шубина, георгиевская лента символизирует героизм, но в Украине ее воспринимают "неправильно".
Что касается украино-российской войны, то преподаватель не считает, что представители ОРДЛО не совершали никаких террористических актов на территории Украины.
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Отмечается, что Сергей Шубин на своей странице в фейсбук активно поддерживает распространение русского империализма на территории Украины.
Аудиозапись с лекции записала одна из студенток.
Что известно об институте права в Николаеве?
- вуз является частью одесской юридической академии;
- основан в 1998 году;
- 1401 студент учится в университете.
Видео Сергея Стерненка – смотреть: