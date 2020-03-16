В Миколаєві викладач на лекції заявив, що Україна розпадеться: відео
Викладач Миколаївського інституту права Сергій Шубін під час лекції розповідав студентам, що Україна розпадеться. На його думку першими відділяться західні регіони.
Про це стало відомо після оприлюднення аудіозапису з лекції, про це розповів на своєму ютуб-каналі активіст Сергій Стерненко.
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Серед іншого, Сергій Шубін розповідав студентам, що Україна зникне з політичної карти світу.
Таку думку він аргументував зайнятістю жителів Західної України закордоном, які бачать інший рівень життя.
Як там вона в історії називалася ЗУНР? От і ЗУНР будемо собі будувати, знайдемо собі Петлюру і будуватимемо,
– заявив викладач.
Також, на думку Шубіна, георгіївська стрічка символізує героїзм, але в Україні її сприймають "неправильно".
Що стосується україно-російської війни, то викладач не вважає, що представники ОРДЛО не вчиняли жодних терористичних актів на території України.
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Зазначається, що Сергій Шубін на своїй сторінці у фейсбук активно підтримує поширення російського імперіалізму на території України.
Аудіозапис з лекції записала одна із студенток.
Що відомо про інститут права у Миколаєві?
- виш є частиною одеської юридичної академії;
- заснований в 1998 році;
- 1401 студент навчається в університеті.
Відео Сергія Стерненка – дивитись: