В Миколаєві викладач на лекції заявив, що Україна розпадеться: відео

Викладач Миколаївського інституту права Сергій Шубін під час лекції розповідав студентам, що Україна розпадеться. На його думку першими відділяться західні регіони.

Про це стало відомо після оприлюднення аудіозапису з лекції, про це розповів на своєму ютуб-каналі активіст Сергій Стерненко.

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Серед іншого, Сергій Шубін розповідав студентам, що Україна зникне з політичної карти світу.

Таку думку він аргументував зайнятістю жителів Західної України закордоном, які бачать інший рівень життя.

Як там вона в історії називалася ЗУНР? От і ЗУНР будемо собі будувати, знайдемо собі Петлюру і будуватимемо,

– заявив викладач.

Також, на думку Шубіна, георгіївська стрічка символізує героїзм, але в Україні її сприймають "неправильно".

Що стосується україно-російської війни, то викладач не вважає, що представники ОРДЛО не вчиняли жодних терористичних актів на території України.

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Зазначається, що Сергій Шубін на своїй сторінці у фейсбук активно підтримує поширення російського імперіалізму на території України.

Аудіозапис з лекції записала одна із студенток.

Що відомо про інститут права у Миколаєві?

виш є частиною одеської юридичної академії;

заснований в 1998 році;

1401 студент навчається в університеті.

Відео Сергія Стерненка – дивитись: