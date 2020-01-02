В Украине появятся исследовательские университеты – Новосад

С 1 января в Украине стартует масштабная реформа высшего образования. Предусмотрен ряд нововведений, среди которых и пересмотр статусов университетов. Теперь в Украине должны появиться исследовательские вузы.

Об изменениях рассказала министр образования Украины Анна Новосад в интервью "Укринформу".

Больше о реформе: Больше автономии и денег: в Украине изменят принцип финансирования высшего образования

По словам министр, сегодня у нас почти все университеты имеют статус национальных, но так до конца и не понятно что дает этот статус.

По нашему мнению, нам нужно отказаться от него (национального статуса – 24 канал), сделать его очень символическим статусом, но сам закон не определяет деталей: кто, кому и как будет присуждать этот статус. Мы унормируем эти вопросы – "национальный" и "исследовательский" – на уровне постановлений и подзаконных актов, но бесспорно – это будет пересматриваться,

– рассказала Анна Новосад.

В системе образования должно появиться определение "исследовательский университет". По словам руководительницы министерства, таких университетов будет всего несколько. Это должны быть вузы, которые действительно занимаются исследовательской работой.

Также статус "национальный" больше никак не повлияет на размер финансирования университета.

Вас заинтересует: Сразу 20 украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов Восточной Европы

Сколько в Украине всего университетов?

Всего в 2019 году в Украине функционировали почти 300 вузов.